أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة، حيث سجلت حفر الباطن ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة الأدنى بـ19 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية، تليهما بريدة 43، فيما تسجل كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء والمجمعة 42، والدمام وعرعر والخرج 41، والرياض والدمام 41، وجدة وحائل 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها والباحة 19 مئوية، والطائف وطريف والوجه 24، وتبوك ونجران وبيشة 26 مئوية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار تقرير طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية.