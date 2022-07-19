تحول حفل زفاف في باكستان إلى مأتم بعد غرق 100 من المعازيم ينتمون لعائلة واحدة، خلال تنقلهم عبر أحد القوارب.

أثناء مراسم الحفل.. زفاف باكستاني يتحول لمأتم بعد غرق 100 من المعازيم ينتمون لعائلة واحدة أغلبهم من النساء#باكستان#العربية pic.twitter.com/n3LuFypFj5 — العربية (@AlArabiya) July 19, 2022

انتشال المعازيم

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد من انتشال المعازيم الذين سقطوا في نهر السند بعد غرق قاربهم والذي كان على متنه أكثر من 100 شخص كلهم من عائلة واحدة، حيث كانوا ينتقلون بين قريتين ضمن مراسم الزفاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 18 امرأة على الأقل غرقاً إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم، فيما لا يزال العشرات منهم في عداد المفقودين.

بحث مكثف

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنقذ الغواصون ما يقرب من 90 شخصاً، ولا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين.

ويجري بحث مكثف من رجال الشرطة والقرويين المحليين عن باقي الضحايا المفقودين جراء الغرق.