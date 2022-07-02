يبدو أن السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حسم مصيره مع الفريق، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

ووسط أنباء ذكرت أن كلًّا من الأهلي والزمالك المصريين يرغبان في ضم السومة صاحب الـ33 عامًا، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه لم يفكر في ضم السومة بحسب التقارير الإعلامية المصرية.

مدرب الزمالك يصدم السومة !

وأكد أمير منصور على أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا لم يطلب ضم السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتفكر إدارة الأهلي في التخلص من السومة بسبب راتبه الكبير وفي ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي مما يفتح الباب أمام أندية ”الأهلي المصري، الزمالك المصري، القادسية الكويتي، الريان القطري” للتفاوض مع المهاجم السوري.