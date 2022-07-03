أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول أنباء تُفيد برغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع نجم فريق الزمالك، طارق حامد.

حقيقة التفاوض مع طارق حامد:

ونفى مصدر في النادي الأهلي المصري التفاوض مع طارق حامد، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وذلك وفقًا لـ”اليوم السابع”.

ولفت المصدر إلى أن طارق حامد خارج حسابات النادي الأهلي المصري، ولم يتم مناقشة التعاقد معه، مشددًا على عدم رغبة الجهاز الفني والإدارة في تدعيم خط الوسط، إلا في حالة رحيل النجم المالي أليو ديانج.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه، ما يسهل التفاوض معه، وارتبط اسمه بالاتحاد، ويمكن الاطلاع عبر التالي (اضغط هنا).

الأهلي المصري في الدوري:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأهلي المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، ولكنه خاض 22 لقاء.