أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

بيريرا لن يرحل:

وقال الإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “كل ما يتداول عن مغادرة بيريرا الفريق غير صحيح، وسيكون اللاعب أول الواصلين إلى معسكر الهلال بإذن الله”.

وكان والد بيريرا قد أثار حالة من الجدل، بعدما صرح بأن النجم الهلالي اقترب كثير من الانتقال إلى فريق في الدوري البرازيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وشارك في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، وسجل 3 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.

الهلال يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، سيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى التدريبات الجماعية، يوم 23 يوليو الجاري، قبل أن يُغادر لخوض معسكر في برمنغهام البريطانية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).