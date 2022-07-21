أعاد مغردون تداول مقطع فيديو لأسد هارب في الكويت؛ تظهر إحدى الفتيات ممسكة به.

سالفة الهشتاق #اسد_يهرب

مقطع الفيديو قديم وانتشر قبل 6 اشهر .. وهو لفتاه في الكويت تقبض على اسد هارب . الناس فاضيه وحبت ترفع هذا الهشتاق مره ثانيه .. pic.twitter.com/3EBOTPAZiY — ً🇸🇦 (@asir1427) July 21, 2022

وتظهر الفتاة في المقطع المتداول ممسكة بالأسد وكأنه قطة، دون أي خوف منه ما أثار عجب كثير من المغردين.

مقطع قديم

وفي الوقت الذي اعتقد فيه بعض الناس هروب أسد في المملكة أوضح متابعون أن المقطع قديم؛ وأعيد نشره تندرًا بشجاعة الفتاة.

وقد قامت الفتاة في يناير الماضي، بالسيطرة على الأسد الهارب بعد إثارته رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية.

وتبين بعد ذلك أن الأسد يعود للفتاة، وقام والدها بالتنسيق مع شرطة البيئة لتسليمه إليها.