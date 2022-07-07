أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حكم ذبح الأضحية وإهدائها لأكثر من ميت.

سنة مؤكدة:

وقال سماحة المفتي بحسب الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر وتجزئ عنه وعن أهل بيته ويصله ثوابها لمن أهداها لمن مات وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي).