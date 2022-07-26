دخل نجم فريق تشيلسي، المغربي حكيم زياش لدائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي مجددًا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يفاوض دي كيتليري

ولفتت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن ميلان يسعى لإبرام التعاقد مع البلجيكي تشارلز دي كيتليري لاعب خط وسط كلوب بروج، إلا أن الروسونيري لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ناديه.

وأضافت الصحيفة: “تم عقد اجتماع بين الناديين في الأسبوع الماضي، وانتهى بشكل إيجابي، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق، وميلان مستعد لتحويل جهوده إلى حكيم زياش إذا فشلت صفقة دي كيتليري”.

حكيم زياش موافق على الانتقال لميلان

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن حكيم زياش حريص على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على الرغم من اهتمام ناديي ليدز يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين بضمه.

وتابعت “لاجازيتا ديلو سبورت”: “رغبة ميلان في إبرام الصفقة مع تشيلسي بأقل من 10 ملايين يورو، وأن اللاعب المغربي سيكون مستعدًا لتخفيض راتبه من أجل تسهيل انتقاله للروسونيري”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن زياش خرج من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل خاصة مع التعاقد مع رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.