أوضح حساب المواطن، طريقة دخول المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال.

وقال البرنامج في تغريدة على تويتر: “المستفيدون الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم اتباع ما يلي:

زيارة صفحة الدخول.

ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني.

كما أتاح مزيدًا من التفاصيل على الرابط :https://portal.ca.gov.sa/faq/1757

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج أنه قد يطرأ تحديث أو تغيير على رقم الجوال الأمر الذي يستوجب تحديث بيانات المستفيدين لإضافة الهاتف الجديد.

وتوجد أكثر من طريقة يمكن بها تحديث رقم الجوال كما يلي:

الاتصال على رقم حساب المواطن

يتم الاتصال على الرقم الموحد 19912 وتطلب منهم تحديث رقم الجوال.

يتم تحديث الجوال بعد التأكد من صحة البياناتات ثم تصلك كلمة مرور مؤقتة.

باستخدام كلمة المرور المؤقت يتم تسجيل الدخول إلى الحساب.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المؤقته وتحديث بيناتك.

تطبيق حساب المواطن

أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق تطبيق حساب المواطن حيث يجب تحميل تطبيق حساب المواطن ثم تسجيل الدخول والضغط على أيقونة استعادة كلمة المرور وبعدها تغيير رقم الجوال.