أوضحت جمعية حماية المستهلك حقوق ذوي الإعاقة عند شحن جهاز المساعدة على رحلات الطيران.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن جهاز المساعدة لا يحسب ضمن الأوزان المسموح بها للراكب، ويتوجب على الناقل الجوي شحنه وتسليمه عند باب الطائرة.

تدشين دليل الإخلاء في حالات الطوارئ:

وفي وقت سابق؛ كشفت نورة الجبالي، مستشارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن فكرة دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، جاء من منطلق أن الهيئة تعمل على هدف تمكين هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.

وأضافت الجبالي، خلال مقابلة مع “النشرة الأولى” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن أحد أهم الركائز التي تنظر إليها الهيئة هي المحافظة على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأمنهم في بيئات العمل وغيرها، فبالتالي عملت الهيئة هذا الدليل لأهميته ولحفظ السلامة والصحة المهنية لجميع الموظفين والأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل المختلفة.

دليل الإخلاء في حالات الطوارئ لذوي الإعاقة:

وأوضحت أن فكرة هذا الدليل هو مساعدة جميع القطاعات على تهيئة بيئاتهم وتكوين فرق متخصصة لعملية الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن هذا الدليل يتضمن أنواع مختلفة من الإعاقة، ومجموعة من الأدوات، وآلية التعامل في حالات الطوارئ.

وأكدت أن هذا الدليل تم استسقاؤه من خلال تشكيل فريق داخلي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عمل على حصر وجمع المعلومات الدولية، وأخذوا أفضل الممارسات لتطبيقها.

وأشارت إلى أن إعداد دليل الإخلاء في حالات الطوارئ لذوي الإعاقة جاء بالتعاون مع الدفاع المدني ومراجعته وتنقيحه لفترات مطولة، وأُخرج بهذه الصورة النهائية.