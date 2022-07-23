لا تزال جماهير ناديي النصر والاتحاد تترقب القرارات النهائية التي ستصدر في وقت قريب حول قضية نادي النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

حمدالله يغادر النصر إلى الاتحاد

وكان النصر فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

أمر واحد قد يؤدي لهبوط الاتحاد !

القانوني الرياضي أحمد الأمير كشف تطورات جديدة بسبب القضية قد تؤدي لهبوط نادي الاتحاد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الفقرة السابعة من المادة ٨ في لائحة الاحتراف؛ تنص على إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، إذا كانت تتعلق بالتزوير والفساد”.

وتابع: “لفظ الفساد، الذي جاء في المادة 8 من لائحة الاحتراف؛ يشمل “إساءة السلطة، والتلاعب في النتائج، وبالتالي فإن عقوبات القضية قد تصل إلى خصم نقاط من رصيد النادي، أو سحب بطولات وجوائز منه، أو حتى تهبيطه إلى الدرجات الأدنى”.

إدارة مسلي آل معمر طالبت اللجنة المختصة بالقضية بالآتي: “إيقاف المهاجم المغربي لمدة 6 أشهر، إيقاف البلوي 6 أشهر، إيقاف نادي الاتحاد لفترتي تسجيل، غرامة مليون ريال” بحسب ما ذكره الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي”.