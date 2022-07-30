نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نادي لوزيرن السويسري بهدف دون رد وديًّا، وذلك تحضيرًا للموسم الجديد.

🎥| هدف عبدالرزاق حمدالله الاول على لوزيرن في اللقاء الودي

١-٠#الاتحاد_لوزيرن pic.twitter.com/ICxA1B3nqa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 30, 2022

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول من ضربة رأسية بعد تمريرة رائعة من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

وارتكب المصري طارق حامد خطأ تسبب في ركلة جزاء لفريق لوزيرن، تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في الدقيقة الثلاثين.

واستمر تقدم الاتحاد لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، ظل العميد متقدمًا ليفوز بهدف دون رد.