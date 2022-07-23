لا تزال الأزمات مستمرة داخل النادي الأهلي حتى بعد هبوطه لـ دوري يلو في الفترة الأخيرة. وكان الراقي تعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي في موسم 2021/2022، حيث لم يتم انتقال اللاعب لنادي الزمالك المصري، بسبب إيقافه من القيد.

حمدي النقاز يربح قضيته ضد الأهلي

اللاعب النقاز صاحب الـ30 عامًا رحل عن الأهلي في منتصف الموسم المنصرم حيث لم يشارك كثيرًا وكان له مستحقات مالية عند إدارة ماجد النفيعي لكنه لم يحصل عليها.

القانوني الرياضي أحمد الشيخي كشف أن النقاز له عند الأهلي 3 ملايين ونصف المليون ريال بواقع مليون و 258 ألفاً و و335 ريالاً كرواتب، و337 ألف ريال كمستحقات إجازات، ومليون و 666 ألفاً و 668 ريالاً كتعويض عن فسخ العقد ألزم الفيفا الأهلي بدفعها.

وحتى الآن لم يتقدم النادي الأهلي باستئناف للرد على تفاصيل قرار الفيفا.