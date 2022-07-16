دخلت شركة مجوهرات هندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما حققت رقمًا جديدًا بوضع أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.

خاتم ألماس في موسوعة غينيس

وأعلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شركة “أس دبلوي إيه” للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم “إيمي”، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.

مواصفات وشكل الخاتم

وحسب وسائل إعلام هندية، استند تصميم خاتم الشركة على شكل فطر المحار الوردي، واستغرق الأمر من الشركة لإكماله ثلاثة أشهر. وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر. ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 365 ألف ريال سعودي.

واستخدم مسؤولو غينيس مجهرًا لعد الماس المرصع وتقييمه والتأكد من صحته وقيراطه ووزنه ونوعه ونوع الماس الذي تم استخدامه.

يذكر أن الرقم القياسي السابق بموسوعة غينيس كان من نصيب تاجر المجوهرات هارشيت بانسال، والذي صنع خاتمًا مرصعًا بـ 12638 ماسة.