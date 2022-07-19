قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام: إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

ميزة جديدة:

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بشأن التجارة الإلكترونية.

ميتا باي:

وقالت الشركة: إن خاصية إنستجرام الجديدة ستسمح أيضًا باستخدام خدمة “ميتا باي” للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.