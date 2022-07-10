قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس لجنة الحج المركزية الأمير، إن السعودية تبذل كافة جهودها لخدمة الحجاج.

وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”، “نواصل العمل على خدمة مكة المكرمة، ونثمن جهود المتطوعين في خدمة الحجاج”.

الأمير خالد الفيصل لـ #العربية: نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي pic.twitter.com/iNJcZciTqy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 10, 2022

روح المبادرة لدى المتطوعين

وتابع خالد الفيصل “نثمن روح المبادرة لدى المتطوعين في خدمة الحجاج، ونسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي”.

وتابع أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود، ومكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة إن المملكة العربية السعودية لم تدخر جهدًا في تطوير مكة المكرمة وفي خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف الأمير خالد الفيصل “كنت ألجأ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ صغري وكنت ألقى كل العون”، مضيفا “أتمنى أن أكون جزءًا من سلمان بن عبدالعزيز”.