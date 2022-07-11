أشاد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بتضحيات شهداء الواجب وذويهم، وولائهم للوطن والقيادة.

تضحيات مشهودة، وجنود مخلصون.. يقف وراءهم آباء عظماء، وأمهات عظيمات، يُستمد منهم العزم والقوة والولاء للوطن. pic.twitter.com/cb4Rvf3hl0 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 11, 2022

وقال نائب وزير الدفاع تعليقًا على مقطع لأم شهيدين تتحدث فيه عن استعدادها للتضحية بنفسها دفاعًا عن الوطن: تضحيات مشهودة، وجنود مخلصون.. يقف وراءهم آباء عظماء، وأمهات عظيمات، يُستمد منهم العزم والقوة والولاء للوطن.

وكانت أم الشهيدين أكدت أنها تحتسب ابنيها شهداء عند الله سبحانه وتعالى معبرة عن استعدادها للتضحية بابنها الثالث وبحياتها فداء للوطن.

وأشارت إلى أن المرأة السعودية حصلت على “عزها” في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.