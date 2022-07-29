كشف التقني فهد البقمي عن خبايا محركات البحث بتجربة عملية على الهواء مباشرة.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

وقال البقمي خلال لقاء له مع برنامج “ستوديو الرياض” المذاع على قناة mbc1: “اليوم أجريت تجربة بسيطة فعند البحث عن مدارس تعليم القيادة وجدت أول نتيجة إعلان و80% من الناس لا يعلمون أن ذلك إعلان وإنما يتوقعون أنه النتيجة الصحيحة”.

رابط احتيالي:

وتابع، هذا الإعلان رابط احتيالي، بمجرد الضغط عليه تجد رقم واتساب خاص بشركة أو عصابة، وعندما تواصلت مع الرقم رد شخص وأخبرني أنه يعمل في المرور السعودي وأنه سيحدد لي موعد ويعلموني القيادة مقابل فتح الرابط ووضع بعض البيانات.

وأشار إلى أن البيانات التي يتم طلبها إما أن تكون بيانات بنكية ويتم سرقة الحسابات والأرصدة أو بيانات لاستخدامها فيما بعد إما لإعادة طلب شريحة اتصال أو الدخول على حسابك البنك وغيرها من الحيل.

رسالة للآباء:

كما وجه البقمي رسالة إلى الآباء والأمهات بضرورة مراقبة المحتويات التي يشاهدها الأطفال على هواتفهم.