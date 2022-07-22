نصح الخبير التقني عبدالله السبع، أهالي الأطفال باستخدام تطبيق يوتيوب كيدز لحماية أبنائهم من الإعلانات والمحتوى الخادش على موقع يوتيوب.

فيديو | الخبير التقني عبدالله السبع: ننصح الأهالي باستخدام تطبيق "يوتيوب كيدز" لحماية أطفالهم من الإعلانات الخادشة للحياء على "يوتيوب"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/C6j5zq6oAu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2022

إعلانات الأطفال:

ونوه السبع، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، إلى أن يوتيوب أصدر قرارًا خلال العام الماضي بوقف الإعلانات للمحتوى الموجه للأطفال.

يوتيوب كيدز:

وأضاف السبع أن يوتيوب أصدرت تطبيقا خاصًّا بالأطفال يسمى يوتيوب كيدز لا يحتوي أي إعلانات نهائيًّا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الإعلانات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة تعتبر غير أخلاقية، ومن ثم يجب على المستخدم إبلاغ يوتيوب أن ذلك الإعلان غير مناسب وغير أخلاقي، ولا يكتفي بالتجاهل.