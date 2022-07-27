يستعد مستخدمو أجهزة أبل لطرح هاتف iPhone 14 الجديد، حيث يتبقى شهران فقط قبل الكشف المتوقع، مما يجعل الأخبار عن أي مشاكل في إنتاجه مثيرة للقلق.

وأبلغ الخبير التقني مينج تشي كو عن عيب شديد الخطورة في الهاتف تخص عدسات الكاميرا، حيث قال: إنها عانت من مشكلات في الجودة حيث يتشقق الطلاء من عليها بسهولة ما يجعلها أكثر عرضة للكسر.

ومن المتعارف عليه أن الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونج ترسل منتجاتها الجديدة إلى بعض الخبراء والمشاهير من أجل الإعلان عن المنتج، ويبدو أن مينج تشي كو هو الوحيد الذي أبلغ عن هذا النوع من المشاكل، وفقًا لموقع 9to5Mac التقني.

ومع ذلك، إذا أعلن أشخاص آخرين عن عيب مماثل فقد يؤثر ذلك على بيع iPhone 14، لاسيما وأنه قد تم الكشف بالفعل عن مشاكل أخرى في الذاكرة والشاشة ورغم أنها جاءت على نطاق ضيق إلا أنها أثارت قلق البعض.

سلسلة هاتف iPhone 14:

من المقرر أن يتم طرح 4 نماذج من سلسلة آيفون 14 وهم: آيفون 14 وهم: آيفون 14، آيفون 14 بلس (بدلًا من ميني)، وآيفون 14 برو وآيفون 14 ماكس وتقول التقارير إنه سيواجه بعض التغييرات مقارنة بنظيره العام الماضي، حيث ستكون الشاشة أكبر من أي هاتف من شركة أبل.

وإذا صحت التكهنات فإنه من المفترض ألا نرى الثقب الصغير أعلى شاشة الهاتف (النوتش) وستكون الشاشة بذلك أقرب لتصميم شاشات هواتف الأندرويد، كما من المفترض كذلك أن يتم شحنها من خلال منفذ Lightning التقليدي وليس الـ USB-C العادي، فعلى الرغم من القرارات الحكومية في أوروبا وغيرها بضرورة اعتماد منفذ اليو إس بي سي، إلا أن الشركة الأمريكية ستتحول لذلك في العام المقبل وليس في الإصدار الحالي.