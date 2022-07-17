قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك لـ ١٥٣٨ أسرة بإجمالي عدد خدمات ٣٢٣٤ خدمة وذلك لحرص الجمعية في توفير وتقديم الخدمات الأساسية خلال فترة عيد الأضحى للمستفيدين وأسرهم.

خدمات جمعية المودة

وقد استمرت الجمعية بتقديم خدمات شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأطفال الأسر المنفصلة في بيئة أمنه وصحية للأطفال وذويهم، كما استمرت في تقديم خدمات الحماية من العنف الأسري عن طريق التدخل لحل الأزمات.

وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي إلى أنه قد بلغ عدد الأسر التي تم تقديم خدمات الرؤية والزيارة لهم ١٣٢٢ أسرة وبلغ عدد اجمالي الخدمات ٢٥٩٠ خدمة، وأوضح السمنودي أن مبادرة شمل تقدم عدة خدمات لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في بيئة آمنة وصحية من خلال توفير الاستشارات القانونية التي بلغت ٣٠ استشارة خلال فترة عيد الأضحى، وخدمات التهيئة والتدرج النفسي للأطفال التي بلغت بدورها ٤٩ خدمة.

مركز الحماية الأسرية

كما بلغ عدد البلاغات في مركز الحماية الأسرية ٢١٦ بلاغًا تم إغلاقها بنسبة ٩٢٪ وبلغ عدد الخدمات ٦٤٤ خدمة تم تقديمها للمستفيدين من خلال المركز.

وأشار السمنودي أنه أكثر من ٥٣١،٠٠٠ أسرة استفادت من خدمات الجمعية خلال ١٩ عامًا عبر مبادراتها التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الأسرية عبر منظومة مبتكره ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية لتمكين الأسرة بالقيام بمسؤولياتها من خلال بناء القدرات وتسوية النزاعات والحماية والإرشاد والتوعية وبذلك تصبح الجمعية نموذجًا ملهمًا في بناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.