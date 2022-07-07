وفرت وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطبيق (مصحف الحرمين)، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة (لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) برواية حفص عن عاصم.

أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المكلف المهندس وسام بن محمد مقادمي.

مميزات التطبيق:

التلاوات:

ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

تفسير القرآن:

ويحتوي على التفسير الميسر الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

البحث:

محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن الكريم، وتراكيبه، فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة، ويتجاهل بمحرك البحث الأخطاء الإملائية الشائعة كالهمزة والهاء والتاء المربوطة وغيرها. ويقوم بحفظ كلمات البحث السابقة ليسهل الرجوع إليها في أي وقت لاحق.

الفهرس:

وصمم فهرس القرآن الكريم ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء، أو بأسماء السور، أو برقم الصفحة.

الفاصلة والمفضلة:

يتميز (مصحف الحرمين) بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة، لسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

القراءة الليلية:

يدعم التطبيق نمط القراءة الليلية، والذي يساعد في راحة العينين، خاصة في الأماكن المظلمة.

مشاركة الآيات:

يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية، سواء كان على مستوى الصفحة كاملة، أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اللغات:

يعمل فريق الترجمة على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العالم ، ويضم أربع لغات بالإضافة للغة العربية وهي (الإنجليزية – الفرنسية – الإسبانية – الإندونيسية).

وأشار مقادمي إلى أن التطبيق يعمل بإشراف فريق عمل مختص من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، خاصة فيما يخص منظومة التطبيقات الإلكترونية، والتي وفرت الرئاسة العامة عدة تطبيقات للتسهيل على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم.

ولتحميل التطبيق الرجاء الضغط على الرابط هنا.