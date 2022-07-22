أكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، جاهزية الكوادر النسائية بوكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وتستعد وكالة الشؤون النسائية بتجهيزات مكثفة ومتواصلة لتلائم المتطلبات لتجويد كافة الخدمات النسائية الميدانية بالمسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي عالميًّا، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، حيث تنوعت المجالات الإشرافية للكفاءات النسائية الموزعة داخل المسجد الحرام وأبوابه ومداخله وساحاته الخارجية بين تقديم خدمات سقيا ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية كذلك الإشراف على ضبط عمليات الدخول والخروج إلى الشطر النسائي.

تنظيم مسارات وترجمة لغات:

وأعدت وكالة الشؤون النسائية خطط تفويجية محكمة لآلية دخول وخروج القاصدات وضبط المسارات لضمان انتظام وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، كما تظافرت الجهود بين الوكالات النسائية لضمان تنقل القاصدات والمعتمرات لأداء مناسكهن التعبدية ومتابعة انسيابية حركتهن داخل المسجد الحرام، كما تتضمن المهام النسائية الإشراف على جميع المواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية لخدمة القاصدات باللغات العالمية خلال موسم العمرة وذلك حرصًا على خدمة استفادة جميع القاصدات من أنحاء العالم بلغات مختلفة وبطرق مبتكرة.

توجيه وإرشاد نسائي:

وتعمل الوكالة بحزم من الخدمات التوجيهية والإرشادية النسائية المعدة مسبقًا والمتضمنة استقبال قاصدات المسجد الحرام بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا القيمة لهن، كالمصاحف وعبوات ماء زمزم وغيرها، كما تجلى الجانب الإنساني في تهيئة المصليات وتجهيزها والحرص على توفير القلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم بقواعد مرتفعة ليتسنى لهن التزود بماء زمزم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى عدد من البرامج التي تساهم في تأدية المعتمرات والزائرات لمناسكهن وفق منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة خلال إقامتهن لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جانب إنساني:

وللجانب الإنساني بالمسجد الحرام “التطوع” تواجد مميز عبر الكوادر النسائية طوال العام، حيث حرصت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام على توفير الإمكانيات والفرص التطوعية النوعية في عدة مجالات للمشاركة في خدمة المعتمرات والزائرات وذلك بتقديم العديد من الخدمات التي تم التركيز فيها على مجالات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم بالإضافة إلى الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام، وكذلك خدمة مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة لتوائم في ذلك العديد من مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).