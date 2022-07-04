دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة “بلغاتكم نرحب بكم ميدانيًّا” والتي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام وإرشادهم بـ (23) لغة، من خلال (100) مرشد موزعين داخل المسجد الحرام على مدار (24) ساعة.

خدمة ضيوف الرحمن:

وقال السديس: إن الحملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية التي تعين حجاج بيت الله الحرام وتذليل الصعوبات في التحدث بلغاتهم.

وبين أن سلاسة أسلوب المترجم، وتوفر القدرة على التعبير بلغة واضحة وغير معقدة، أهلية المترجم العلمية ومعرفته التامة للغة العربية واللغة المترجم إليها، ووفرة المعاني والمفردات اللغوية لدى المترجم باللغتين المصدر والهدف.