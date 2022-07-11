أظهرت خرائط الطقس وجود حزام سحابي فوق 5 مناطق تتخلله سحب رعدية ممطرة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تبين تواجد حزام سحابي يتخلله سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة, وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.