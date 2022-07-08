أطلقت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور خلال مشاركتها في حج هذا العام، تطبيقاً إلكترونياً بعنوان ” خرائط الحركة المرورية لحج 1443هـ” يحتوي على شرح تفصيلي عن الحركة المرورية في مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

تسهيل الحركة المرورية

وتضمن التطبيق معلومات عن خرائط الحركة المرورية والإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة من الأمن العام فيما يخصها.

وأتاحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور استخدام الخرائط التفاعلية التطبيق على الأجهزة الذكية، والتعرف على التعليمات حول استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية والاستفادة منه في البحث والطباعة والتجول ضمن الخريطة، والحصول على الإجابات الأكثر شيوعاً، من خلال الرابط التالي : hajjtraffic.com .