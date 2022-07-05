تشتهر مدينة صلالة في محافظة ظفار بسلطنة عمان بمعالمها السياحية وأجوائها الخلابة والمعالم الطبيعية والنباتات النادرة، وجداول المياه الساحرة.

تجذب مدينة صلالة، لاسيما في فصل الصيف بسبب اعتدال أجوائها، السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بهذه الأجواء، كما تشتهر محافظة ظفار بوجود وادي دربات وجبل سمحان واللذين يعدان من أشهر المعالم السياحية بالمحافظة.

وادي دربات

يقع وادي دربات في محافظة ظفار ويعد حديقة طبيعية تحتوي على شلالات وبحيرات وجبال وكهوف كما يوجد بها الحيوانات البرية والمناطق الخضراء الخصبة.

وهناك شلال موسمي يبلغ ارتفاعه 100 متر، يجري بعد هطول الأمطار يشق طريقه بين الصخور والوديان.

يشق الوادي طريقه بين التلال والهضاب إلى أن يصب في بحر العرب، وفي موسم الخريف تتحول مياه الوادي المنحدرة من الجبال إلى شلالات تتساقط من ارتفاع عشرات الأمتار.

يمتاز الوادي بطبيعة بكر وبغطاء نباتي كثيف، إضافة إلى عين طبيعية وعدد من الكهوف.

جبل سمحان

أما جبل سمحان، فهو أحد أشهر الجبال الشاهقة في شبة الجزيرة العربية، يقع في ظفار جنوب سلطنة عمان، وهو الجزء الشرقي من سلسلة جبال ظفار، تتقاسمه إدارياً ولاية سدح وولاية مرباط في محافظة ظفار سلطنة عمان.

ويعتبر جبل سمحان من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار، ويبلغ أقصى ارتفاع له 2,100 متر، ويضم جبل سمحان العديد من السهول تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى نحو 1,000 متر.

حيوانات نادرة

يشتهر جبل سمحان بانتشار النباتات المتفرقة في سهل جبل سمحان مع وجود بعض أشجار السمر وأشجار اللبان، ويوجد به أكثر من مجرى للسيول والتي تعتبر مصدراً هاماً للمياه لمعظم الكائنات المتواجدة بالمنطقة.

وتحتوي هذه الجبال إلى جانب النمر العربي (والذي يعتبر نادراً) على عدد من الثدييات الأخرى مثل الغزال العربي والثعالب والوعل النوبي.

وتعتبر النمور في العادة من أكثر الحيوانات تعايشاً مع البيئة المحيطة، ويكون النمر العربي في الغالب أصغر حجماً وأفتح لوناً من نظيره الأفريقي، وقد تواجدت النمور العربية في سلسلة الجبال الشمالية لشبه الجزيرة العربية.