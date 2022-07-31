أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري إلى أهمية مضادات السرطان المتواجدة في الأطعمة الغذائية وأهميتها للجسم.

وقال في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “من مضادات السرطان الليكوباين في الطماطم، والسيلينيوم موجود في الثوم والبصل والجرجير والورقيات الحارة كالكراث والبصل الأخضر، وهو مضاد قوي يمنع السرطان بإذن الله”.

وأضاف: “ومن الأشياء التي قد تكون من مسببات السرطان الأكريليمايد الموجود في النشويات المحترقة والبطاطا المحترقة والهيدروكربونات”.

تحذير من الجزء المحترق بالمشويات:

وفي وقت سابق؛ حذر الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من الطبقة السوداء المحترقة في أي غذاء (أسطح المشويات والخبز والبطاطا) والأطعمة المدخنة؛ لأنها تحوي مواد هيدروكربونية مسرطنة.

لا تجامل:

وقال الخضيري في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: “انزع السطح المحترق ولا تأكله، لا تجامل على حساب صحتك، لا تجامل إذا قدمت لك السكريات والحلوى من باب الاحتفال ووجوب مشاركتك، ولا تجامل حينما تجد أن الطعام المقدم لك فيه أجزاء محترقة لأن ضررها أخطر من تجامل أو فيه دهون مهدرجة أو عالية أو مقليات متشربة بالزيت، معظم مشاكل السكر والضغط والكلسترول تأتي من كثرة المجاملات”.

الأسطح المحترقة:

وتابع أن التحذير من الأسطح السوداء المحترقة للأطعمة وليس كل الشواء (يعني لا تحرق الأكل ولا تأكل المحترق)، فقط قم بإزالة الأسطح المحترقة وتناول ما تحتها الذي لم يحترق أو خفف الحرق واجعل الشواء للنضج (برونزي اللون وليس أسود)؛ لأن الأسطح المحترقة السوداء تحوي هيدروكربونات وتفقد القيم الغذائية.