كشف القانوني أحمد الشيخي عن خطأ إداري ارتُكب من قبل محامين للاعبين سابقين في ناديي النصر والاتحاد.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: ” محاميان للاعبين لاتينيين في قضيتين ضد ناديي النصر والاتحاد يرتكبان خطأ إجرائيًا كان يُمكن تلافيه بسهولة ونفع الناديين دون علمهما”.

خطأ قاتل من محامي اللاعبين

وأضاف الشيخي: ” خطأ المحامين فوّت على موكليهما ووفر لخزينة الناديين ما يقرب من 3 ملايين و 600 ألف ريال لاحقًا وللفائدة العامة”.

وكان الشيخي كشف في مطلع يوليو الجاري، قائلًا: ” خلال شهر وللأسف، ستصدر كاس قرارات جديدة ضد أندية سعودية، بعض تلك القرارات ستكون مفاجئة؛ حيث سترفع فيها كاس المبالغ المحكوم بها سابقاً من قبل الفيفا، وبنسب مرتفعة”.

وأضاف الشيخي: “الشتوية القادمة ستكون (مكلفة) لعدد من الأندية! سنشرح التفاصيل فور إتاحتها”.