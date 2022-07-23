كشفت تقارير إعلامية عن خطة الحارس المصري محمد أبو جبل مع ناديه الزمالك المصري للرحيل عنه سريعًا والانضمام إلى نادي النصر قبل بدء الموسم حتى لا يدخل في أزمة مع أصفر الرياض.

وأعلن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى عن الموافقة على رحيل محمد أبو جبل قبل انتهاء الموسم يوم 30 أغسطس، من أجل الانضمام لفريقه الجديد.

أبو جبل يطلب سرعة إنهاء إجراءات رحيله

برنامج ” جمهور التالتة” المذاع على قناة On Time Sports المصرية ذكر أن الحارس المصري طلب من الزمالك سرعة إنهاء إجراءات عقده مع تقبله دفع الغرامة المفروضة عليه وهي ٢ مليون جنيه مصري، حتى يلحق الانضمام إلى معسكر أصفر الرياض في مدينة ماربيا الإسبانية وإلا فإن النصر سيستبعد اللاعب من قائمته في الموسم الجديد بسبب تأخره في الانضمام لمعسكر النصر في إسبانيا.

يذكر أن أبو جبل كان رفض كل محاولات نادي النصر بفسخ العقد رغم سماح إدارة مسلي آل معمر له بالحصول على 7 ملايين ريال مقدم التعاقد، لكن الحارس المصري أصر على استكمال عقده مع نادي النصر، الذي أعلن عن ضمه للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.