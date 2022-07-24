يبدو أن نادي النصر لا يزال مصرًا على عدم إتمام صفقة ضمه للحارس المصري محمد أبو جبل، رغم إعلان نادي الزمالك مالك اللاعب رحيله عن صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وأعلن المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى عن الموافقة على رحيل محمد أبو جبل قبل انتهاء الموسم يوم 30 أغسطس، من أجل الانضمام لفريقه الجديد.

محمد أبو جبل يرفض الحلول الودية

العالمي يخطط لقيد الحارس أبو جبل كمحترف ثامن، مما يعني وضعه على قائمة الانتظار وفقًا للتقارير بسبب رفضه الحلول الودية وإصراره على التواجد مع الفريق أو دفع كامل مبلغ العقد، رغم أن أصفر الرياض رحب بإبقاء مبلغ 7 ملايين ريال مع الحارس المصري وهو مقدم التعاقد مقابل إلغاء الصفقة.

وكان النصر فكّر في عدم إتمام صفقة أبو جبل، بسبب تعاقده مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.

الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج ” اللعيب” على قناة MBC مصر قال : ” مرة واحدة وبقدرة قادر 3 حراس مرشحين لـ الأهلي وهم محمد صبحي ومحمد بسام والقنبلة المفاجأة هي أبو جبل”.

وقد يرحب الأهلي بضم محمد أبو جبل بعد تراجع مستوى محمد الشناوي في الفترة الأخيرة.