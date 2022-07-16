لا يزال نادي النصر يفكر في حسم صفقة المدافع البلجيكي جيسون ديناير لاعب نادي ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

والمعروف أن النصر مهدد بفقدان الصفقة خاصة أن الدحيل القطري يفكر في ضم ديناير صاحب الـ27 عامًا في صيف 2022.

خطة النصر لضم نجم ليون قبل الدحيل

إدارة مسلي آل معمر تحاول إقناع ديناير بالانضمام لـ النصر عن طريق رفع قيمة العرض المالي حيث يرغب المدرب الفرنسي رودي جارسيا في حسم الصفقة لمصلحته تعزيزًا لدفاعات أصفر الرياض.

العالمي نجح حتى الآن في حسم صفقتين وهما “الكولومبي أوسبينا في حراسة المرمى، والإيفواري غيسلان كونان”.

ويسعى العالمي لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على السوبر السعودي ودوري المحترفين وكأس الملك خلال الفترة المقبلة.