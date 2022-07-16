أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار شهادة المولود بالنسبة لأبناء المقيمين في حالة قدوم الزوجات للزيارة.

وبينت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أنه يمكن تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

ـ تسجيل الدخول في الحساب الشخصي على منصة أبشر.

ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار الأحوال المدنية

ـ خدمة تسجيل المواليد.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “زوجتي عندي بتأشيرة زيارة، وقاربت على الإنجاب، هل يمكن إصدار شهادة ميلاد للمولود في السعودية مع العلم أني مقيم وزوجتي زيارة؟ وما هو الإجراء حتى يتم إصدار وثيقة سفر؟”.

إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية أنه تم إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة، مشددةً على ضرورة حجز موعد لإضافة الأبناء عن طريق أقرب مكتب وتتم إضافته واستلام شهادة الميلاد الدائمة.

كما أوضحت أن غرامة التأخير في استخراج شهادة الميلاد تكون مالية ويتم احتسابها بعد٣٠ يومًا من تاريخ الميلاد، ويكون مقدارها ٥٠ ريالًا عن كل عام.

معايير اختيار أسماء المواليد



كما أكدت الأحوال المدنية عدم حظر أي أسماء للمواليد، لافتة إلى وجود عدة معايير لاختيار الأسماء. وأشارت إلى جواز تسجيل الاسم المعرف بـ(ال)، والمتعارف عليه عند العرب قديمًا، والدارجة في المجتمع حاليًا، مثل العنود، والجوهرة، والوليد.

كما لفتت إلى أن الاسم يسجل مجردًا من الألقاب، مثل: السيد، كذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا). ولا تسمح الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: (محمد صالح، ومحمد مصطفى)، كذلك يحظر تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول).