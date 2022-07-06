وضّحت “الصحة” لحجاج بيت الله الحرام طريقة الاستفادة من الخدمات العلاجية التي وفّرتها في جميع المنشآت الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لعام 1443هـ.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في منصات التواصل الاجتماعي “إنفوجرافيك” يوضح الخطوات التي يجب على الحاج أن يسلكها عند حاجته للرعاية الصحية، ففي حالة الرعاية الطبية الطارئة يتوجه الحاج مباشرة إلى الطوارئ في أقرب مستشفى.

كما أكدت أن المستشفيات المتوفرة موضحة مواقعها من خلال المسح بالهاتف الذكي عبر الباركود في صفحة “صحة ضيوف الرحمن” في موقع “الصحة”.

الرعاية الطبية غير الطارئة:

وبالنسبة للرعاية الطبية غير الطارئة فيتوجه الحاج إلى أقرب مركز صحي في المشاعر المقدسة.

وأوضحت “الصحة” أنه في الحالات الطبية الطارئة فيمكن للحاج الاتصال على الرقم 911، أو الاتصال على الرقم 937 لطلب استشارة طبية، والاستفادة من تطبيق “صحتي”.