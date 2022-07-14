أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة تغيير حالة مستفيد.

تغيير حالة مستفيد:

وتابعت المؤسسة عبر حسابها بموقع تويتر، أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

الاستفادة من الخدمة:

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن الطريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيراً الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.