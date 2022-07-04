استعرض برنامج حساب المواطن خطوات التسجيل للحصول على الدعم بعد التعديلات الجديد وذلك عبر الرابط التالي: هنا.

ولفت البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل في حساب المواطن، يتم أولًا إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.