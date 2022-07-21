تواصل هيئة النقل العام تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها في وقت سابق وفق الشروط المحددة حيث يمكن للمتقدمين المستوفين لمتطلبات شغل وظائف هيئة النقل العام التقدم بالطلب.

التسجيل في وظائف هيئة النقل العام

ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع الهيئة على الانترنت والانتقال إلى تبويب الوظائف استعراض الفرص الوظيفية المتاحة. اختيار الفرصة التي ترغب في التسجيل عليها وفق مؤهلاتك وخبراتك. الاطلاع على الشروط والتفاصيل والمتطلبات. التأكد من انطباق الشروط عليك وتوفر كافة المستندات المطلوبة. الضغط على زر “التقديم الآن”. سيتم نقلك إلى صفحة جديدة قم بإدخال بيانات الدخول. في حالة عدم التسجيل المسبق سيتوجب عليك إنشاء حساب جديد.

تفاصيل وظائف هيئة النقل:

وكانت الهيئة أعلنت يوم أمس عن توفر 17 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية وقانونية بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف كما يلي (مدير عام حقوق وامتيازات النقل السككي – خبير نقل سككي – مهندس مدني – مراجع داخلي – أخصائي إعلام رقمي – باحث تنقل (لا تشترط خبرة) – محلل توطين وتنمية قدرات (لا تشترط خبرة) – محلل بيانات (الرقابة) (لا تشترط خبرة) – أخصائي جودة (لا تشترط خبرة) – باحث قانوني – أخصائي رقابة عمليات – أخصائي أول هوية مؤسسية – ضابط بحري (لا تشترط خبرة) – ضابط بحري – محلل بيانات (تقنية المعلومات) – مطور أنظمة – مدير إدارة الميزانية والتخطيط المالي).

التخصصات المطلوبة:

أما التخصصات المطلوبة فهي: (إدارة الأعمال، الهندسة المدنية، المالية، تقنية المعلومات، التسويق، الاتصال والإعلام، القانون، الأنظمة، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، المحاسبة) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

ولفتت هيئة النقل إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ الموافق 2022/07/20م من خلال الرابط التالي: هنا.