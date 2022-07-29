أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية حال رفض قبول المسجلين لدى الضمان الاجتماعي المطور.

ADVERTISEMENT

خطوات الاعتراض:

ولفتت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إلى أنه يتم أولًا الدخول إلى المنصة الإلكترونية على الرابط: هنا ثم اختيار برامج الدعم الخاصة بي، وبعدها اختيار برنامج الضمان الاجتماعي ثم الأهلية والاستحقاق وبعدها يتم اختيار استعراض تفاصيل دورة الأهلية ثم تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض وأخيرًا تسليم الاعتراض.

ADVERTISEMENT

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: