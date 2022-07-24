استعرضت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية خطوات رفع طلب إعفاء من غرامات التأخير.

وأوضحت التأمينات عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر الخطوات وهي كما يلي:

خطوات تقديم طلب إعفاء من غرامات التأخير:

1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.

2- اختيار المنشأة.

3- من القائمة الرئيسية، الضغط على أيقونة الخدمات المالية ثم اختيار إعفاء من غرامات التأخير

4- ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والاعفاء ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق

5- الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار

6 – تقديم الطلب

تغيير حالة مستفيد:

وفي وقت سابق؛ أكدت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أنه يجب التأكد من حالة المستفيد إذا حدث أي تغيير عليها، وذلك لحفظ حقوقه وضمان صرف الاستحقاق الشهري عبر خدمة تغيير حالة مستفيد.

وتابعت المؤسسة عبر حسابها بموقع تويتر، أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

الاستفادة من الخدمة:

وبيّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن الطريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “تغيير حالة مستفيد”، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على “متابعة”، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيرًا الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.