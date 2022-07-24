أعلنت الإدارة العامة للمرور، انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 ذو الحجة 1443 27 يوليو 2022.

كيفية الوصول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني