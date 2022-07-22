نبهت الهيئة العامة للمواصفات إلى أهمية تعبئة الردياتير بمحلول تبريد المحركات بالكمية المناسبة.

وقالت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر: “إن محلول التبريد (ماء الردياتير) يسهم في خفض حرارة محرك السيارة، ويحميه من التآكل”.

حماية إطارات السيارة من الحرارة:

وفي وقت سابق؛ أصدرت الهيئة العامة للمواصفات تنبيهًا بشأن الحفاظ على إطارات السيارة في ظل ارتفاعات درجات الحرارة.

وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي على تويتر إلى عدد من التعليمات يجب اتباعها قبل الخروج بالمركبات منها:

– التأكد من تعبئة ضغط الهواء بالكمية السليمة بشكل دوري.

– فحص الإطارات بشكل مستمر، للتأكد من عدم تعرضها للتلف، كالتشققات أو الانتفاخات.

– تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان؛ حتى لا تتآكل الإطارات.

– يجب تحريك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل؛ حتى لا تحدث نتوءات للإطارات.