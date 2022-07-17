بعد تولي المدرب البرتغالي نونو سانتو مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد دخل المدرب البرتغالي في خلاف مع إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي.

سانتو يرغب في رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وضم حارس آخر وهو ما لا تحبذه إدارة الحائلي كون الحارس كان عنصرًا فعالاً مع العميد بالموسم الماضي رغم خسارة لقب الدروي.

الخلاف الثاني حول صفقة المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، حيث لا يرغب المدرب البرتغالي في ضمه بينما ترغب إدارة أنمار الحائلي في تفعيل العقد وإتمام الصفقة.

تفاصيل أزمة طارق حامد مع العميد

حتى الآن الزمالك فتح تحقيقات مع اللاعب بسبب التأخير ولم يُكشف عن نتائجها لكن التأخير في إعلان النتيجة يؤخر انضمام اللاعب لمعسكر نادي الاتحاد التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

كذلك حتى الآن الزمالك يرفض رحيل حامد إلى نادي الاتحاد بسبب عدم نهاية الموسم في مصر، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس المقبل ويكون الدوري السعودي قد بدأ قبله في يوم 25 أغسطس مما يجعل موقف اللاعب المصري صعباً في الانضمام لـ الاتحاد.

طارق حامد ومحمد أبو جبل تم استبعادهما من مباريات الزمالك خلال الفترة الحالية مع إيجاد المدرب البرتغالي فيريرا بديل كل منهما في الفريق الكروي الأول بـ الزمالك.