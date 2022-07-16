وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حوالي 12 مليون لتر من ماء زمزم، داخل المسجد الحرام، على الحجاج هذا العام، خلال 15 يومًا من 1 إلى 15 ذي الحجة.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، إن الإدارة وزعت 990 ألف لتر، من خلال توزيعها، (3) ملايين عبوة سعة (330مل)، و(11) مليوناً، و(10) آلاف لتر، وزعت من خلال (25) ألف حافظة للماء المبارك، سعة (40) لتراً، موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته، ومرافقه الخارجية، يتم تعبئتها خمس مرات يومياً، إضافة إلى 80 عربة ذكية سعة (80) لتراً والمشربيات والخزانات المنتشرة بأرجاء المسجد الحرام وساحاته.

وأضاف الزهراني أنه يتم توزيع عبوات ماء زمزم من خلال 300 حقيبة متنقلة، لافتا إلى أن خدمات ماء زمزم يقدمها 1150 عاملاً.

تعقيم الحافظات بإشراف عالِ

وأكد أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتعقيمها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام.

ولفت إلى أنه يشرف عليها 150 مشرفاً للتأكد من تطبيق جميع برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب (64)، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.

كما ذكر الزهراني أن جميع حافظات الماء المبارك داخل المسجد الحرام تخضع لفحص على مدار الساعة من منسوبي مختبر زمزم، وبمجموع عينات تزيد عن 70 عينة يوميًا، عبر منظومة عمل تستمر على مدار 24 ساعة.

التسهيل على ضيوف الرحمن

وأكد أن الإدارة تسعى ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية إلى تدعيم حافظات زمزم بوسائل رقمية تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، وذلك تماشياً مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة 2024، وسعياً لموائمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.