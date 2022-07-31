عبَّر خليل الزياني، مدرب المنتخب السعودي، سابقًا عن سعادته الكبيرة وفرحته الشديدة بعد إطلاق اسمه على أحد شوارع الدمام.

الكابتن #خليل_الزياني يتوجه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وأمانة المنطقة الشرقية على تكريمه بإطلاق مسمى #شارع_خليل_الزياني على احد شوارع حي المزروعية بالدمام pic.twitter.com/1vUJ6AB86g — Ibrahim Al-Zayani (@ikz1973) July 30, 2022

وقال الزياني في مقطع فيديو إنه شعر بالسعادة بهذا التكريم الكبير الذي يأتي تقديرًا لمسيرته الرياضية الطويلة مقدمًا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان و الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

ولفت إلى أنه لا يجد كلمات تعبر عن سعادته أو تصف شعوره بهذا التكريم الكبير داعيًا الله أن يوفق قادة المملكة ويجعل النجاح حليفهم في كل أمر.

شارع خليل الزياني

وكانت أمانة المنطقة الشرقية، أطلقت اسم خليل إبراهيم الزياني، على أحد شوارع الدمام في حي المزروعية، خلف منزل مدرب المنتخب الوطني سابقاً، الذي قاد الأخضر إلى الفوز بأول بطولة في تاريخه بكأس أمم آسيا 1984، والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 1984.

ويقع هذا الشارع الذي يحمل اسم الزياني بالقرب من كورنيش الدمام، ويعتبر من الشوارع المهمة، وجاءت هذه المبادرة من قبل أمانة المنطقة الشرقية، وبموافقة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، تقديراً لجهوده في تحقيق الإنجازات للكرة السعودية، وتخليداً لاسمه.

عميد المدربين السعوديين

يذكر أن خليل بن إبراهيم الزياني، لاعب ومدرب كرة قدم سعودي سابق، من مواليد 1947م في مدينة الدمام .وهو عميد المدربين الوطنيين السعوديين وأحد أركان النهضة الرياضية السعودية قدمه نادي الاتفاق كلاعب ومن ثم كمدرب لتتحقق على يديه أول بطولة للسعودية عندما أحرز كأس الأمم الآسيوية عام 1984 في سنغافوره.