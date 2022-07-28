أعلن نادي خورفكان الإماراتي قبل قليل عن ضم الأنجولي فابيو أبرو من صفوف نادي الباطن في صيف العام الحالي.

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مرحباً بك في خورفكان ..🟢 pic.twitter.com/T9sGDePrB9 — نادي خورفكان لكرة القدم (@KhorFakkanfc) July 28, 2022

وقال أبرو بعد توقيعه للنادي الإماراتي: ” أهلًا بكم، أنا فابيو أبرو، اخترت الانضمام للنسور، مستقبلي سيكون أخضر”.

وكان نادي الباطن قرر تمديد عقد اللاعب الأنجولي رغم توقيعه للنادي الإماراتي.

وقال ناصر الهويدي، رئيس الباطن، في تصريحات صحفية إن اتحاد القدم السعودي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب الأنجولي لنادي خورفكان؛ كونه مرتبطًا بعقد مع الباطن.

كيف حسم خورفكان صفقة أبرو؟

لكن النادي الإماراتي تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنحه بطاقة أخرى لصحة تعاقده مع اللاعب الأنجولي.

وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الفيفا يرسل للاتحاد الإماراتي البطاقة الدولية للاعب الباطن أبرو”.

وأضاف الشيخي: “أيضًا قيّد الفيفا بالفعل دعوى جديدة ضد الباطن، هذه المرة من آبرو الذي يطالب بمستحقات متأخرة (منها حوافز)”.

اللاعب الأنجولي كان على رادار النادي الأهلي المصري لكن الفريق الإماراتي حسم الصفقة لمصلحته.