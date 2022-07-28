طالبت الجماهير الاتحادية الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد مع نجم فريق فياريال الإسباني، داني باريخو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يدعم صفوفه للموسم الجديد

وبدأت إدارة نادي الاتحاد تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بالتعاقد مع النجم المصري طارق حامد حتى عام 2024، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الزمالك.

وتطمح إدارة أنمار الحائلي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، مع المدير الفني الجديد، البرتغالي نونو سانتو، أملًا في التألق بالموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب.

داني باريخو مطلب اتحادي

وأطلقت الجماهير هاشتاق يحمل اسم داني باريخو مطلب اتحادي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليكون ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، نظرًا لتفاعل عدد كبير من المشجعين.

وناشدت الجماهير الإدارة بضرورة حسم صفقة داني باريخو سريعًا، وأكدت أنه سيكون إضافة قوية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس نادي الاتحاد فقط، مشددًا على عدم وجود لاعب أفضل منه في مركزه.

وبدأ داني باريخو صاحب الـ33 عامًا مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي ريال مدريد، وخرج معارًا لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ورحل عن المرينغي في 2009 إلى خيتافي، ثم فالنسيا وفياريال.