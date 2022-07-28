أدخل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة من محافظة عدن، صباح اليوم الخميس إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، تمهيداً لعملية فصلهما إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

المكان #السعودية_العظمى

الحالة فصل التوم اسيامي اليمني بامر ملكي

معالي الدكتور #عبدالله_الربيعة pic.twitter.com/FTO4C0Q3xc — فايز المالكي (@fayez_malki) July 28, 2022

ونشر فايز المالكي على حسابه بموقع تويتر، لقطات تبين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

عملية 11 ساعة:

وكان الدكتور الربيعة قد ذكر في وقت سابق أن عملية فصل مودة ورحمة ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباهًا باشتراكهما في غشاء القلب.