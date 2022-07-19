أظهرت دراسة حديثة، أن لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لها تأثير على الدورة الشهرية، حيث أدت إلى حيض غير طبيعي لدى نصف النساء الحاصلات على التطعيم.

نزيف غير عادي

وحسب “روسيا اليوم”، أجرى باحثون من جامعة إلينوي وكلية الطب بجامعة واشنطن، استطلاعًا في إبريل 2021، إذ طلبوا من نحو 40 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و80 عاماً من جميع أنحاء العالم ملء استبيان عبر الإنترنت حول دورات الحيض، ثم حللوا بعدها الردود.

وأوضح الباحثون أنهم أطلقوا دراستهم التي نُشرت في مجلة “Science Advances” يوم الجمعة الماضي، بعد عدد كبير من التقارير القصصية من أوائل عام 2021، والتي تصف نزيفاً غير عادي في الدورة الشهرية لدى النساء اللائي تلقين لقاح “كوفيد-19”.

ووفقاً لنتائج الدراسة، أفاد 42٪ من المستطلعات ممن سبق لهن دورات منتظمة بحدوث نزيف حاد بعد تلقي التطعيم. وفي الوقت نفسه، لم تلاحظ 44٪ أي تغيير بينما أفادت 14٪ أن فترات الدورة الشهرية أخف.

كما أشارت المشاركات الأخريات ممن لا يُصَبن بالحيض عادة، بما في ذلك بعد انقطاع الطمث، ومن يتناولن موانع الحمل طويلة المفعول، إلى تعرضهن أيضاً لنزيف غير عادي.

تغيير مؤقت

وتعد هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتدعم نتائج الدراسات الاستقصائية السابقة الأصغر حجماً.

لكن أكد الباحثون أن التغييرات التي تمت ملاحظتها على الدورات الشهرية للنساء هي مؤقتة فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدامها للتشكيك في الفعالية والسلامة العامة للقاحات كورونا.

وخلص الباحثون إلى أن العواقب المحتملة للإصابة بالفيروس من المرجح أن تكون أكثر خطورة من مشاكل الدورة الشهرية، محذرين من أن تأخير التطعيم حتى لبضعة أسابيع ليست فكرة جيدة بالنسبة للنساء.