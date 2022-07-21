فازت دراوبادى مورمو برئاسة الهند لتصبح أول امرأة من أقلية عرقية، وثاني امرأة تتولى المنصب بعد براتبيا باتيل.

ويتم اختيار الرئيس في الهند عبر هيئة انتخابية تتكون من النواب في مجلسي البرلمان والأعضاء المنتخبين بالمجالس التشريعية في جميع الولايات، وتم تقديم مورمو بوصفها زعيمة تمثل المجتمعات القبلية الفقيرة، والتى تفتقر بشكل عام إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم في القرى النائية.

مهام الرئيس في الهند

والرئيس في الهند هو رأس الدولة، ويعد دور الرئيس في الهند شرفيًا إلى حد كبير، لكنه لا يمارس سلطات تنفيذية، ويتم انتخابه من قبل أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس التشريعية للولايات والأقاليم الاتحادية الخاضعة للإدارة الفيدرالية.

من هي دراوبادى مورمو؟

ومورمو، مدرسة سابقة تبلغ من العمر 64 عامًا، إذ أنها ولدت عام 1958 في قرية بيدابوسي بمنطقة مايوربهانج، وتنتمي إلى أقلية “سانتال” العرقية.

المسيرة العلمية

درست مورمو في كلية راماديفي للنساء في بوبانسوار عاصمة الولاية، وبدأت حياتها المهنية ككاتبة في حكومة أوديشا، عملت مورمو كمساعدة مبتدئة في قسم الري والطاقة من 1979 إلى 1983، وبعدها عملت مدرسة ولكنها رفضت قبول راتب وقالت إن هذه ليست وظيفة، بل خدمة عامة.

مناصب مهمة

وتقلدت العديد من المناصب، إذ تم انتخابها عام 1997 مستشارة خلال الانتخابات المحلية في رايرانجبور، ومن عام 2000 إلى عام 2004، كانت وزيرة في الحكومة الائتلافية للولاية بقيادة نافين باتنايك من حزب بيجو جاناتا دال.

وفي الفترة من عام 2006 إلى 2009، كانت مورمو رئيسة الجناح الحكومي لحزب بهاراتيا جاناتا “القبائل المصنفة” – المجتمعات القبلية التي يعترف الدستور الهندي بأنها محرومة اجتماعيا واقتصاديا، وعام 2015، تم تعيينها أول امرأة حاكمة لولاية جارخاند المجاورة، وشغلت هذا المنصب لمدة ست سنوات حتى يوليو/ تموز 2021.