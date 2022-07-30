تعد مدينة العلا إحدى الوجهات السياحية التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، لما تحتويه من طبيعة متنوعة، ومواقع أثرية تعاقبت عليها العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

بحث عن الهدوء:

وفي فصل الصيف يقوم العديد من السياح بقطع مسافات طويلة وسط جبال العلا الشامخة، للبحث عن الهدوء، والابتعاد عن زحام المدن، والتلوث الضوئي، لمشاهدة النجوم في السماء الصافية، وأخذ الصور والفيديوهات الاحترافية، من خلال شركات معتمدة ومخصصة لتنظيم الرحلات.

ظهور مجرة درب التبانة:

كما يعـد شهر يوليو من الأشهر التي تظهر فيه مجرّة “درب التبانة” بشكل واضح بعد غروب الشمس، حيث رصدت عدسة “واس” بعض المشاهد للمجرة وهي تعانق بعض جبال ‫العلا، والتي شكلت لوحة فنية من صنع الخالق.